Benfica e Sp. Braga garantiram a presença nos play-off da Liga Europa, o FC Copenhaga e o Nápoles estão nos oitavos de final da Liga dos Campeões e Manchester United e Sevilha vão para casa. A meio da última jornada da fase de grupos, é este o ponto da situação.

O Benfica salvou o objetivo mínimo com um golo ao cair do pano de Arthur Cabral. De vilão a herói, o avançado que ainda há dois dias veio pedir desculpa depois do gesto obsceno marcou de calcanhar na primeira vez que tocou na bola, para o 3-1 final em Salzburgo.

O Sp. Braga também sofreu muito, de ouvidos em dois campos. A perder em Nápoles desde cedo, os arsenalistas não só viam esfumar-se as hipóteses de apuramento para os oitavos como chegaram a estar fora da Europa, quando o Union Berlim se colocou em vantagem frente ao Real Madrid. Mas os merengues deram a volta e, apesar de não ter conseguido o principal objetivo, o Sp. Braga garantiu que o percurso não acaba aqui.

Resultados e classificações da Liga dos Campeões

O Nápoles junta-se então a Real Madrid entre os apurados no Grupo C, numa terça-feira que teve ainda grandes decisões no Grupo A. Já apurado e líder, o Bayern Munique venceu o Manchester United, enquanto o FC Copenhaga batia o Galatasaray. A combinação de resultados significava o apuramento dos dinamarqueses e selava o último lugar dos «red devils». No Grupo B, faltava decidir o terceiro lugar e foi o Lens a garanti-lo, deixando o Sevilha fora da «sua» competição, a Liga Europa.

Já há 14 equipas apuradas para os oitavos e nesta quarta-feira decidem-se os dois últimos bilhetes, com o FC Porto na corrida. Para já, é este o ponto da situação.

Apurados para os oitavos de final

Arsenal*

Atlético de Madrid

Barcelona*

Bayern*

Dortmund

FC Copenhaga

Inter

Lazio

Leipzig

Manchester City*

Nápoles

PSV Eindhoven

Real Madrid*

Real Sociedad*

*Terminam como líderes do grupo

Na Liga Europa

Galatasaray

Lens

Sp. Braga

Benfica

Feyenoord

Young Boys

Shakhtar/FC Porto*

Já têm a presença na Liga Europa garantida, mas ainda podem chegar aos oitavos da Champions

Eliminados

Manchester United

Sevilha

Union Berlim

Salzburgo

Celtic

Estrela Vermelha

Antuérpia