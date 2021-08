Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, na conferência de imprensa após a vitória ante o Spartak, na Rússia (0-2), da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Palavras sobre a lesão de Seferovic e a opção por Diogo Gonçalves a titular e a entrada de Gilberto, autor do segundo golo, na segunda parte:

«Da lesão do Seferovic ainda não tenho informação do departamento clínico, mas quando um jogador sai assim, normalmente é uma lesão com alguma gravidade muscular. Entre ontem e hoje, perdemos dois jogadores. O Rodrigo Pinho nem foi escalonado para o jogo por causa disso. Não tínhamos assim tantos avançados como diziam. Num jogo, dois já estão fora.»

[Diogo Gonçalves a titular e entrada do Gilberto na segunda parte:] «O Diogo esteve a pré-época praticamente três semanas parado, está a treinar há duas semanas. Sabia que ele não tinha condição física para os 90 minutos. Estavam na minha cabeça as substituições do Grimaldo e do Diogo. E o Gilberto acabou, não só por entrar bem, como por ter feito golo. E saiu bem. Ele também merece, porque é um jogador dedicado, que não é muito estético a jogar, mas é um jogador com grande utilidade.»