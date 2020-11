Foi a surpresa da noite: o Liverpool perdeu esta noite frente à Atalanta, por 2-0, em Anfield.

Depois da goleada gorda em Itália na jornada passada (5-0), os reds, com várias baixas e com Diogo Jota no banco, sucumbiram perante o sensacional conjunto orientado por Gasperini.

A vitória da equipa de Bérgamo começou a ser cozinhada à hora de jogo, pela dupla do costume: Papu Gómez descobriu Ilicic na área com um grande passe e o experiente avançado bateu Alisson pela primeira vez na noite.

Diogo Jota foi lançado logo a seguir e já viu dentro de campo o segundo da Atalanta: mais um belo passe de Papu, Hateboer assistiu Gosens e o lateral alemão fez o 2-0, quatro minutos depois do primeiro.

Em Amesterdão, o Ajax bateu tranquilamente o Midtjylland, por 3-1.

A vitória dos holandeses começou a ser desenhada em grande estilo: aos 47 minutos, o jovem Gravenberch abriu o marcador com um golaço de fora de área.

Dois minutos depois, Mazraoui fez o 2-0, e aos 66m David Neres aumentou ainda mais a vantagem da formação orientada por Erik ten Hag.

O melhor que o Midtjylland conseguiu fazer foi reduzir aos 81 minutos, de penálti, por Mabil.

Jogadas quatro jornadas, é o Liverpool quem lidera este grupo D da Champions, com nove pontos. Ajax e Atalanta seguem atrás, com sete, ao passo que o Midtjylland ainda não pontuou.