Sérgio Conceição admitiu o receio pelas lesões de Pepe e Jesús Corona, após a vitória frente ao Gil Vicente, em Barcelos (0-2). No regresso do FC Porto aos treinos, neste domingo, os dois jogadores realizaram apenas tratamento às respetivas lesões.



O internacional português (tratamento ao edema na perna direita) e o colombiano (repouso e tratamento ao hematoma na região periorbitária direita) são as principais dúvidas no plantel azul e branco para o segundo jogo frente à Juventus, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Mbemba, porém, também está em risco para a deslocação a Itália. Na véspera da viagem para Turim, depois de ter falhado o duelo com o Gil Vicente, o congolês fez treino condicionado, à margem do grupo. Mbaye (treino condicionado) é o outro nome presente no boletim clínico do FC Porto.



Os dragões voltam a treinar na segunda-feira de manhã. A comitiva do FC Porto viaja para Itália pelas 15h30, já depois da conferência de imprensa de Sérgio Conceição e um jogador, no Olival.

