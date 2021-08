Apesar de ter sido a primeira equipa portuguesa a garantir a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões nesta temporada, o Sporting só ficou a saber nesta quarta-feira quanto dinheiro vai receber pela entrada na prova.

Até esta terça-feira, dia em que o Benfica defrontou o PSV, os leões ainda tinham pendentes qualquer coisa como 3,4 milhões de euros em parcelas, atribuídas em função do ranking histórico (a dez anos) das equipas que estarão presentes na fase de grupos da Champions.

Os campeões nacionais já tinham certo que, no mínimo, seriam a 23.ª melhor equipa entre as presentes nessa fase, mas podiam saltar ainda três lugares, que lhe dariam três parcelas de 1,137 milhões de euros cada. Para que esse cenário se concretizasse na plenitude precisavam que as três equipas que tinham à frente no coeficiente a dez anos (e que chegaram até ao play-off) não atingissem a fase de grupos.

Garantidos para os cofres do Sporting já estavam 27,01 milhões de euros: 15,64 pela presença entre os 32 e dez parcelas (uma por cada posição escalada desde o 32.º posto) que totalizavam 11,37 milhões de euros. Mas a eliminação prematura de Benfica (14.º), Shakhtar Donetsk (16.º) e Salzburgo (22.º) permitiria ao clube de Alvalade chegar a 30 milhões de euros no total.

A continuidade do rival lisboeta em prova afastou desde logo essa possibilidade, mas esta quarta-feira ainda podia valer um acréscimo de 2,274 milhões de euros. Para isso suceder era preciso que Mónaco e Brondby deixassem pelo caminho Shakhtar e Salzburgo.

O que não aconteceu: o Shakhtar e o Salzburgo confirmaram o apuramento para a fase de grupos e impediram dessa forma os leões de somar os tais 2,274 milhões de euros correspondentes a duas parcelas.

Entre os emblemas portugueses, o FC Porto é aquele que vai arrecadar mais dinheiro pela entrada na Liga dos Campeões. Os dragões são a equipa nacional mais bem cotada no ranking a dez anos (12.º) e têm garantidos 39,517 milhões de euros: os tais €15,64M e 21 parcelas que totalizam 23,877 milhões de euros.

Segue-se o Benfica com €37,24M (€15,64M + €21,6M) e, por fim, o Sporting, aquém dos 30 milhões de euros: concretamente, 27,01 milhões de euros.