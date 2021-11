O Besiktas defronta nesta quarta-feira o Sporting, numa noite na qual jogará o futuro nas competições europeias em 2021/22.

O cenário está longe de ser confortável para a equipa turca, que ainda não somou qualquer ponto na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas o treinador mostrou-se positivo na antevisão ao duelo marcado para as 20h00 e que será transmitido em direto pela TVI.

«Não vai haver muitas diferenças relativamente ao último jogo que fizemos com o Sporting. Ainda temos seis jogadores lesionados, mas no último jogo eram 12. Por isso, agora estamos muito melhor [risos]. No início da época não esperávamos estes problemas, mas são coisas que acontecem no futebol», afirmou Sergen Yalcin aos jornalistas no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.

Além de estar no último lugar no grupo do Sporting, o Besiktas (campeão nacional) é apenas quarto classificado na Liga turca, em igualdade pontual com o quinto e sexto colocados. «As pessoas falam porque não interessa o que acontece dentro da equipa, mas sim os resultados. Mas estamos confiantes de que vamos dar a volta. Só temos este problema de muitas lesões. Mas quando os jogadores lesionados voltarem, podemos melhorar o nível», perspetivou.

Sergen Yalcin admitiu que o Sporting, que venceu em Istambul por 4-1, parte em vantagem para o duelo da 4.ª jornada do Grupo C. «Claro que o Sporting é favorito. Está a jogar em casa e ganhou-nos em Istambul.» E avisou para um aspeto que fez a diferença no jogo anterior: «O Sporting tem jogadores com muita qualidade. São rápidos na transição. Sofremos três golos de canto e um de penálti. Temos de ter atenção nos cantos, isso é uma certeza. Mas também são rápidos e fazem boas transições. Temos de os travar. Temos de controlar mais o jogo, jogar sem risco. Vai ser muito difícil tal como todos os jogos deste grupo», rematou.