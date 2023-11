Sérgio Conceição diz que o FC Porto falhou nos pormenores em Barcelona. Em declarações à CNN, o treinador dos dragões afirmou que tudo pode fazer a diferença nos jogos frente às grandes equipas da Europa.

«Faltou não sofrer golos e fazer golos. Vocês viram o que se passou. Entrámos tímidos no jogo, nos duelos, ofensivos e defensivos. Perdemos um pouco nesses pormenores. Frente às grandes equipas da Europa isso faz a diferença. Depois chegámos ao golo, criámos mais uma ou outra ocasião, mas na bola de saída sofremos golo. Entrámos na segunda parte como na primeira. Queríamos muito o empate, mas faltou-nos o pormenor.»

Conceição defende que é preciso jogar sempre no limite frente aos grandes europeus. O treinador do FC Porto diz que o resultado do jogo entre o Shakhtar e o Antuérpia não interferiu nos planos para o jogo com o Barcelona.

«Dependíamos sempre de nós. Tudo se sabe (vitória do Shakhtar sobre o Antuérpia), não é por aí. Nunca falei desse jogo aos jogadores. Tínhamos de fazer o nosso jogo, contra uma grande equipa, que tem muita qualidade, é preciso estar sempre no limite.»