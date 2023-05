A UEFA anunciou esta terça-feira que os bilhetes para a final da Liga dos Campeões feminina, entre o Barcelona e Wolfsburgo, marcada para Eindhoven, Países Baixos, estão, pela primeira vez, esgotados.

O organismo que gere o futebol europeu indica que a final que está marcada para 3 de junho «é a primeira com lotação esgotada desde que a competição foi renomeada, em 2009/2010».

A UEFA refere que «foram emitidos mais de 34.100 bilhetes, o que significa que a final irá bater o recorde de assistências num jogo de futebol feminino nos Países Baixos, estabelecido anteriormente em 2019, quando a seleção neerlandesa defrontou a Austrália – também no Estádio do PSV –, diante de 30.640 espetadores».

