O Liverpool confirmou esta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ao vencer na deslocação ao terreno do Ajax (3-0).

Em Amesterdão, foram precisos 42 minutos para se ver o primeiro golo: Jordan Henderson lançou Mo Salah e o egípcio, com muita classe, finalizou para a baliza neerlandesa.

Pouco depois, os reds podiam ter ampliado a vantagem, mas Darwin Núñez, de baliza aberta, acertou no poste. No entanto, o antigo avançado do Benfica viria a redimir-se pouco depois, quando fez, com um belo cabeceamento, o 2-0 no início da segunda parte, aos 49 minutos.

Três minutos depois, Salah isolou Harvey Elliott e o jovem ‘teenager’ fez o 3-0 final, ele que viria a ser substituído a 19 minutos dos 90 por Fábio Carvalho.

No lado do Ajax, que vai discutir a presença na Liga Europa com os Rangers, Francisco Conceição foi lançado a cinco minutos dos 90.

Já o Liverpool vai discutir o primeiro lugar do grupo em Anfield, com o Nápoles.

Os italianos continuam com um registo perfeito, depois de terem ganho ao Rangers por 3-0, em casa.

Gio Simeone abriu o marcador para os napolitanos aos 11 minutos e ampliou a vantagem pouco depois, na sequência de um grande cruzamento de Mário Rui.

A dez minutos dos 90, Ostigard, de cabeça, fez o 3-0 final.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)