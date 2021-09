A claque do Milan Curva Sud Milano insurgiu-se contra os preços dos bilhetes praticados pelo Milan para os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual vai defrontar o FC Porto, o Liverpool e o Atlético Madrid.

«Recebemos com consternação a informação com os preços dos bilhetes. (...) consideramos inadmissível a lista de preços publicada», pode ler-se no comunicado.

A claque diz entender a necessidade de um encaixe financeiro significativo após um ano e meio sem adeptos no estádio e numa altura em que a lotação de San Siro está limitada a 50 por cento, mas rejeita uma política de preços que diz estar a gerar uma situação desagradável.

O Milan já pôs à venda os ingressos para os jogos com o Liverpool e o Atlético Madrid: os mais baratos custam 69 euros e os mais caros, para zonas mais exclusivas, chegam a custar 320, 420 e, até, 490 euros. Apenas quatro setores do estádio estão acessíveis por menos de 100 euros.

O FC Porto desloca-se a Milão na 4.ª jornada do Grupo B a 3 de novembro.