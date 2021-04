Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, não colocou em causa a vitória do Real Madrid (3-1), na capital espanhola, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, considerando que a equipa espanhola «jogou bem», mas considera que com um árbitro diferente, o resultado também, podia ter sido diferente.

«Não merecíamos ganhar, não jogámos bem. Isso é que me preocupa. Perdemos muitas bolas. Tivemos uma inércia positiva no início do jogo, mas perdemo-la rapidamente. Passámos por situações inesperadas. O único ponto positivo é que marcámos um golo», começou por dizer o treinador alemã no final do jogo.

Mais reservas quanto à arbitragem do compatriota Felix Brych. «Há lances que não entendo, uma falta é uma falta. Não esteve bem e foi isso que lhe disse no final do jogo. Com um árbitro que estivesse bem, o jogo teria sido diferente. Parecia que o árbitro tinha algo contra mim», reagiu.

Mas não foi só o árbitro que falhou, o Liverpool também cometeu muitos erros. «Quando analisas o Real Madrid sabes que têm um contragolpe muito rápido e feriram-nos com essas saídas. Perdemos demasiadas bolas e facilitámos nesse capítulo. Para chegares às meias-finais tens que o merecer e hoje não merceemos. O lado positivo é que ainda falta um jogo», comentou.

É nesse segundo jogo, dentro de uma semana, em Anfield, que Klopp deposita todas as esperanças. «Contra o Barcelona perdemos 3-0, mas fizemos um grande jogo, mas desta vez não. Eles foram de facto melhores. Mas podemos colocar-lhes dificuldades no segundo jogo», atirou.

O Liverpool vai jogar o segundo jogo em casa, mas ainda sem o apoio dos seus adeptos. «Oitenta por cento do mérito da reviravolta frente ao Barça foi do público, mas agora vai ser diferente. Mas prometo que vamos dar cem por cento para recuperar, vamos ver o que vai acontecer», disse ainda o treinador alemão.