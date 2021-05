O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, afirmou esta segunda-feira que o «conjunto de proibições» que a Direção-Geral da Saúde (DGS) ainda mantém em Portugal é que estiveram mal perante um evento da dimensão da final da Liga dos Campeões, que opôs o Manchester City ao Chelsea, no sábado.

Desvalorizando a quantidade de adeptos e turistas ingleses vistos no fim-de-semana, no Porto, Rui Moreira deu como exemplo, para si negativo, de os restaurantes terem encerramento obrigatório às 22h30.

«O que está mal não é virem adeptos e turistas à cidade do Porto, deixando aqui, provavelmente, 50 milhões de euros. O que está mal é o que não podemos fazer», disse, criticando o "conjunto de proibições que a DGS continua a impor e não se percebe».



O edil insistiu que quer turistas ingleses na cidade portuense, mas também reconheceu que alguns se «concentraram na Ribeira e sem máscara». Ainda assim, defendeu que «houve muito menos desordens desta vez».

«Portugal tem as fronteiras abertas e os turistas britânicos são livres para vir», acrescentou, resumindo que, após falar com os comerciantes da cidade, concluiu que este fim de semana «correu muito bem».



Rui Moreira tinha garantido que não iria acontecer no Porto «o que aconteceu em Lisboa». «E não se repetiu. Em Lisboa não houve uma final, não houve um evento desportivo, ou criação de riqueza. Não vimos aqui uma carga policial. Em Lisboa, a Câmara montou ecrãs de televisão e eu não», concluiu o autarca.