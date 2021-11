O Lille recebeu e venceu o Salzburg, por 1-0, subindo ao primeiro lugar do Grupo G da Liga dos Campeões.

Em cima da meia hora de jogo, Jonathan David aproveitou a confusão na grande área adversária e, com alguma sorte à mistura, apontou o primeiro da partida.

O quarteto português composto por José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches foi titular no conjunto francês.

No outro jogo do grupo, o Sevilha beneficiou da derrota do Salzburg para relançar-se na disputa pelos oitavos de final. Na receção ao Wolfsburg, a turma da Andaluzia também triunfou por 2-0.

Aos 12 minutos, Joan Jordán respondeu da melhor forma a um cruzamento de Rakitic e inaugurou o marcador. O segundo golo chegou já em tempo de compensação, por Rafa Mir.

O Lille lidera o Grupo G com oito pontos, seguido do Salzburg com sete e do Sevilha, que soma seis. No último lugar, surgem os alemães do Wolfsburg com cinco pontos.

Na última jornada, com as contas do grupo ainda por decidir, o Lille joga na Alemanha e o Sevilha desloca-se a Salzburg.



(Imagens vídeo Eleven Sports)