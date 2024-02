Aubameyang foi esta quinta-feira peça fundamental no apuramento do Marselha, que deu a volta ao Shakhtar Donetsk e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa. O avançado gabonês, de 34 anos, fez um golo e uma assistência, no triunfo por 3-1.

Ora com este golo, Aubameyang tornou-se o maior marcador da história da Liga Europa, deixando para trás Radamel Falcao. O antigo avançado do FC Porto conta 30 golos na história da competição, o gabonês chegou esta noite aos 31 golos.

Maiores marcadores da história da Liga Europa:

Aubameyang, 31 golos Radamel Falcao, 30 Aritz Aduriz, 26 golos Lukaku, 26 golos Munas Dabbur, 23 golos

No entanto há outro objetivo que Aubameyang ainda persegue: ser o maior goleador da história da competição, contando também com os anos em que se chamou Taça UEFA. É que juntando as duas provas, o maior marcador é Henrik Larsson, que fez 40 golos em clubes como o Celtic Glasgow, o Helsinborgs e o Feyenoord.

O gabonês fez esta noite o 34º golo, contando a Liga Europa e a Taça UEFA, estando ainda a seis golos do sueco. Curiosamente, Aubameyang subiu ao segundo lugar, em igualdade com Huntelaar.

Maiores marcadores da história da Liga Europa e Taça UEFA: