O Barcelona sofreu, mas conseguiu empatar em casa do Eintracht Frankfurt (1-1), em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Logo aos 23 minutos, Xavi teve a primeira contrariedade: Gerard Piqué, a viver um grande momento, lesionou-se e teve de ser substituído por Lenglet.

O pior estava para vir no início da segunda parte. Aos 48 minutos, a bola sobrou para a entrada da área e Knauff atirou de primeira sem hipóteses para Ter Stegen. Um golaço que deixou os adeptos alemães em êxtase, com Gonçalo Paciência a ver do banco, de onde não saiu.

Xavi reagiu e lançou Frenkie de Jong e Dembélé em campo. Quatro minutos volvidos, o médio neerlandês assistiu Ferran Torres para o empate, numa grande jogada que também teve participação do extremo francês.

Em Londres, o West Ham e o Lyon, de Anthony Lopes, também empataram a uma bola.

Os hammers até ficaram reduzidos a dez unidades em cima do intervalo, por expulsão direta de Aaron Cresswell, mas adiantaram-se no marcador aos 52 minutos, com um golo de Jarrod Bowen.

A jogar com mais um, a formação francesa foi em busca do empate e chegou à igualdade aos 66 minutos, por intermédio de Tanguy Ndombélé.