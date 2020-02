Peter Bosz, treinador do Bayer Leverkusen, fez a antevisão ao jogo com o FC Porto, dos 16 avos de final da Liga dos Campeões e falou sobre o caso de racismo de que Marega foi vítima e mais duas situações semelhantes que aconteceram recentemente na Alemanha

«O racismo não tem lugar na sociedade e no futebol. É inaceitável. Temos de dizer claramente não ao racismo», disse o técnico, garantindo que, caso algum jogador seu estivesse no lugar de Marega: «Toda a equipa sairia do campo.»

O treinador afirmou ainda que falou sobre isso com os seus jogadores, até porque a equipa é composta por atletas de 14 nacionalidades diferentes.

Sobre o encontro e questionado sobre se a sua equipa é favorita, o técnico disse: «Não há favoritos, queremos sempre ganhar.»

«Toda a equipa tem muito respeito pelo FC Porto, é uma equipa com tradição, e com grande qualidade física e técnica», apontou o treinador, que afirmou ainda que espera «um jogo como muitos golos, o que também seria interessante para os espectadores no estádio», que antecipa que vão mascarados por causa do Carnaval.

Peter Bosz afirmou ainda : «Passar da Liga dos Campeões para a Liga Europa é difícil porque gostaríamos de ter ido mais longe nas Champions, mas isso agora não importa. Temos de nos focar na Liga Europa e tentar chegar ao mais longe possível», disse ainda, com uma garantia: «Com esta equipa podemos ganhar a Liga Europa.»

«Temos uma equipa de grande qualidade, mas nem sempre mostramos isso», acrescentou.

O técnico brincou dizendo que Tapsoba [ex-jogador do Vitória de Guimarães] deu várias dicas aos companheiros e revelou todos os segredos dos dragões. «Agora eles sabem tudo sobre o FC Porto.»