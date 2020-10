Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Standard Liège, na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.

«Foi a nossa sétima vitória consecutiva, em competições diferentes. Nesta competição, foi a segunda vitória. Era importante hoje ganharmos, porque sabíamos que o Rangers também podia vencer o Lech Poznan. As duas equipas fazem seis pontos e, não diria que ficamos completamente apurados, mas fica mais perto.

Foi o melhor jogo que o Benfica fez este ano. Temos vindo a crescer e hoje deixámos esta demonstração para nós e, felizmente, para os espectadores. Não eram muitos, eram cinco mil, mas sentimos como se fossem 55 mil. Os adeptos criaram um ambiente muito bonito. Os jogadores sentiram essa força positiva.

Apesar da pandemia, os estádios dos três grandes não colocam em perigo a saúde pública, desde que seja tudo bem organizado. Mas também é verdade que temos de saber viver com este vírus que tem mudado as nossas vidas.»

[sobre as eleições no clube]

«Foi um dia memorável para o Benfica pelo que aconteceu democraticamente na vida do clube. Sócios escolheram a continuidade do presidente e acho que o jogo de hoje ajudou a colorir o cenário com estes adeptos nas bancadas.»