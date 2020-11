Gonçalo Ramos, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV+, após o empate em Glasgow frente ao Rangers, em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga Europa:



«Sempre importante entrar e poder ajudar a equipa. Desde o primeiro dia que faço parto do grupo e sou igual a todos os outros jogadores do plantel.»



«Não acho que tenham sido críticas. É a forma do mister mostrar que confia em mim e puxar por mim como faz com todos os jogadores.



«É uma experiência fantástica, um sonho de criança e todos os dias aprendo com toda a gente: pessoal do staff, mister e colegas. Todos me ajudam.»