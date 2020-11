Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV+, após o empate em Glasgow frente ao Rangers, em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga Europa:



«O Rangers é uma excelente equipa que ganhou, no ano passado, a duas equipas que jogam no nosso campeonato. Sabíamos que seria difícil, mas o jogo tornou-se fácil pela qualidade de jogo do Benfica que permitiu mostrar a quem assistiu qual a melhor equipa. Fizemos dois golos e eles marcaram dois golos em dois remates à nossa baliza.



«O Benfica teve cultura de campeão, que é o que temos vindo a implementar além da técnica e da tática, mas isso são coisas diferentes. A equipa teve mais uma vez alma e coração e modificou o resultado. Ganhando hoje, estávamos apurados. Com o empate demos um passo em frente juntamente com o Rangers.



Os jogadores estão de parabéns pela forma como conseguiram mudar o resultado contra uma equipa que só teve uma ideia para este jogo: reagir à nossa perda de bola. O Rangers jogou em situações de contra-golpe, mas hoje tudo o que mudámos, melhorou a equipa. Fomos recompensados com um empate que é aceitável face ao que se passou.



[Titularidade de Helton Leite e de Chiquinho]: «No caso do Helton tinha mais opções. Em relação ao Chiquinho não tinha muito por onde escolher, ou jogava ele ou o Pizzi. O Rangers disputa muitos duelos individuais e era preciso mais poder físico no corredor central. Agora voltava a fazer a mesma coisa.



«Houve muitas modificações na nossa última linha, portanto, as rotinas não são as mesmas. Sofremos dois golos, mas um deles foi de fora da área e não podemos atribuir a responsabilidade à última linha. O primeiro golo surgiu num cruzamento e podíamos ter feito melhor, mas a equipa esteve bem. Não jogámos contra o Lech ou Standard, jogámos contra uma equipa que teve os resultados que vocês sabem contra duas equipas do nosso campeonato. Não queiram fazer do Rangers uma equipazinha. Não é uma grande equipa da Europa como é óbvio, mas os outros também jogam e têm valor. Não posso dizer que a equipa defensivamente não esteve bem.



[Sobre o Gonçalo Ramos]: «Essa pergunta tem de ter sentido positivo. É uma forma ligeira de poder fazer uma pergunta com segundas intenções. Comigo não há segundas intenções, só há primeiras intenções. É um excelente jogador. Estava convencido de que ia jogar melhor em Paredes. Como acredito tanto nele, meti-o a jogar outra vez. Tem nível de jogo de uma bitola que eu sei qual é, não desenvolveu o seu futebol no último jogo, mas hoje esteve dentro da capacidade que lhe reconhecemos. Depois do jogo de Paredes, disse-lhe que tinha a minha confiança. Hoje, antes dele entrar, disse-lhe para não fugir muito da área porque ia fazer golo. Se me colocar a pergunta assim: 'O Gonçalo Ramos é um miúdo com muito futuro no Benfica e com muito valor, mas no último jogo não esteve ao seu nível?'. Agora com segundas intenções não.»