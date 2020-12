Jan Vertonghen, autor de um dos golos do Benfica frente ao Lech, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a goleada por 4-0, na Luz, numa partida referente à quinta jornada do grupo D da Liga Europa:



«Penso que o Lech começou muito bem o jogo. Sentimos algumas dificuldades nos primeiros vinte minutos. Depois melhorámos, tivemos mais bola e fizemos o Lech correr. A segunda parte foi muito melhor, pareceu-me que eles estavam um pouco cansados e conseguimos fazer mais golos.»



[Sobre o primeiro golo com a camisola do Benfica]: «Tento sempre marcar em lances de bola parada. Tive sorte em fazer golo e espero poder ajudar mais a equipa. Acho que fizemos um bom jogo.»



«Queríamos confirmar a qualificação hoje. Era uma boa oportunidade, ainda para mais a jogar em casa. Ainda falta um jogo, mas queríamos resolver já isso.»



[Como sentiu o Otamendi]: «Penso que fez um grande jogo. É um jogador muito experiente e estou contente por jogar ao lado dele. Esteve muito bem.»