Declarações do futebolista do FC Porto, Alex Telles, à SportTV, após a derrota por 3-1 ante o Bayer Levekusen, no Estádio do Dragão, resultado que ditou a eliminação dos portistas nos 16 avos da Liga Europa:

«Não era o que esperávamos, o resultado que queríamos. Penso que começámos o jogo bem, mas na primeira ocasião eles marcaram, foram eficazes e tornou o jogo difícil. Nunca desistimos do resultado.»

«Na segunda parte voltamos mais ofensivos, o jogo foi mais nos detalhes, ficamos tristes, agora foco total no campeonato, é o principal objetivo, mas fica esse sabor amargo.»

[Alteração estratégia ao intervalo, com entrada de Pepe e saída de Uribe:] «É o risco que se corre, estávamos a jogar em casa, a perder 1-0, não podíamos estar muito tempo a ver o que ia acontecer. Tínhamos que ir em busca do resultado. Acabámos por pecar nesse resultado, ficamos tristes, mas agora é focar totalmente no campeonato, no Santa Clara e vencer todos os jogos pela frente.»

«Não há jogos fáceis, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa e se não estivermos preparados, acabamos por pecar. Infelizmente não conseguimos continuar na Liga Europa.»