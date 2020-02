Após a derrota por 2-1 na Alemanha, o FC Porto vai tentar virar a eliminatória frente ao Leverkusen, esta quinta-feira, no Dragão (17h55). O técnico dos azuis e brancos voltou a elogiar a equipa germânica e admitiu que a sua equipa podia ter feito mais na BayArena, sobretudo na primeira parte.



«Sou um admirador confesso da Bundesliga e das equipas alemãs. Nesta ronda europeia, todas as equipas da Alemanha venceram. É um campeonato fortíssimo, com uma intensidade muito grande. E O Bayer tem muita qualidade individual. Praticam um futebol que penso ser padrão na Alemanha: agressivo, intenso, com constante vontade de recuperar a bola e de permitir muito pouco aos adversários. É extremamente difícil, mas somos o FC Porto e estamos habituados a estas lides. Olhamos para o que não fizemos na primeira mão, principalmente na primeira parte onde não estivemos tão bem. Isso foi trabalho e temos de estar a um grande nível para ganhar», referiu o treinador, em conferência de imprensa.



O conjunto de Bosz é a equipa com maior percentagem de posse de bola da Liga germânica. Questionado acerca da possibilidade de utilizar mais um médio do que é habitual, Conceição preferiu não abrir o jogo.



«O adversário não é forte só em ataque organizado, mas também quando a equipa está mais baixa e sai em transição de forma rápida e objetiva. Olhamos para a equipa do Bayer no global em diferentes momentos, mas é uma equipa que gosta de ter bola. Assim como nós, que, ao contrário do que dizem, somos a equipa portuguesa com maior percentagem de posse de bola. Lá não tivemos muita bola, mas o Bayern também não deixou a Juventus e o Atlético de Madrid terem», respondeu.





FC Porto e Bayer Leverkusen entram em campo às 17h55, no Dragão.