O Fenerbahçe de Jorge Jesus vai defrontar o Áustria Viena no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, caso ultrapasse o Slovako, ditou o sorteio realizado esta terça-feira, em Nyon, na Suíça.



Se se confirmar a presença no play-off, a equipa turca, orientada pelo técnico português, vai jogar a primeira mão fora a 18 de agosto e a segunda mão em casa, uma semana depois. Estas datas são, de resto, comum a todos os encontros, refere a UEFA.



Já o Olympiakos, emblema que recentemente despediu Pedro Martins, vai defrontar um adversário que irá cair do play-off da Liga dos Campeões: ou o Maccabi Haifa, que curiosamente eliminou os helénicos da Champions, ou o Apollon Limassol.



O quadro completo do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa



Dnipro/AEK Larnaca-Partizan

KAA Gent-Omonoia

Áustria Viena-Fenerbahçe/Slovako

Linfield/Zurique-Hearts

Maribor/HJK-Silkeborg

Malmo/Dudelange-Sivasspor

Qarabag/Ferencváros - Shamrock Rovers/Shkupi

Maccabi Haifa/Apollon Limassol-Olympiakos/Slovan Bratislava

Estrela Vermelha/Pyunik-Sheriff Tiraspol/Plzen

Ludogorets/Dínamo Zagreb-Bodo-Zalgiris