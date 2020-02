O Eintracht Frankfurt goleou o Red Bull Salzburgo por 4-1, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.



Com André Silva de início e Paciência no banco, os alemães chegaram ao intervalo a vencer por dois golos de vantagem. Kamada fez o primeiro após passe de Touré (12m) e assinou o bis após driblar um adversário e picar sobre o guarda-redes na sequência de um contra-golpe.



FICHA DE JOGO



O nipónico chegou ao hat-trick aos 53 minutos num belo golpe de cabeça. O 4-0 chegou por Kostic em mais um contra-ataque conduzido por André Silva. O internacional português arrancou, aguentou e serviu o sérvio que atirou certeiro para o fundo da baliza austríaca (53m).



Já com Paciência em campo, entrou a 15 minutos do final, o Salzburgo conseguiu reduzir. Aos 85 minutos Hee-Chan Hwang marcou de grande penalidade e fez o 4-1 final.



Classificação e resultados dos 16 avos de final da Liga Europa



O Eintracht, semifinalista na edição da época passada, está muito perto dos oitavos de final.



A assistência de André Silva: