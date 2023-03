Paul Pogba ficou for a da lista de convocados da Juventus para a receção desta quinta-feira aos alemães do Freiburgo, relativa aos oitavos de final da Liga Europa, devido a problemas disciplinares, depois de ter chegado atrasado à concentração da equipa na véspera do jogo.

É uma época definitivamente para esquecer para o internacional francês que tinha acabado de regressar à competição depois de ter recuperado de uma lesão que o impediu de iniciar a época.

No final de fevereiro, Pogba somou os primeiros 22 minutos da temporada no dérbi com o Torino, depois somou mais 13 minutos no embate com a Roma de Mourinho e, agora, volta a ficar fora das contas de Massimiliano Allegri.

Segundo conta a imprensa a italiana, a decisão de deixar o francês de fora foi do treinador em consonância com a direção do clube, depois do jogador ter chegado atrasado à concentração da equipa na véspera do jogo.

Face à ausência de Pogba, Allegri convocou o argentino Barrenechea que já tinha sido titular no dérbi com o Torino.