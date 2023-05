Xabi Alonso fala num reencontro «especial» com José Mourinho quando esta quinta-feira entrar no Estádio Olímpico de Roma, como treinador do Bayer Leverkusen, para o primeiro jogo das meias-finais da Liga Europa.

O antigo internacional espanhol, atualmente com 41 anos, trabalhou com o treinador português no Real Madrid, entre 2010 e 2013, e, em conferência de imprensa, contou o que aprendeu com Mourinho.

«Para mim, será especial o reencontro com José Mourinho. Foi ele que me ensinou a convencer uma equipa e a ser um líder. Mas quando o jogo começar, vou focar-me só na vitória do Bayer», começou por enunciar.

Elogios à parte, o treinador virou o foco para a sua equipa. «A expetativa da equipa é muito elevada. Esperamos um grande ambiente frente a um adversário muito bom, mas queremos aproveitar a nossa oportunidade já no primeiro jogo das meias-finais», destacou ainda o treinador espanhol.

Quanto ao adversário, Alonso revela algumas cautelas. «A Roma é forte na pressão e temos de estar preparados para isso. Os jogadores de Roma têm experiência e qualidade para enfrentar este jogo. Precisamos do nosso melhor desempenho», referiu.

A finalizar, o treinador do Bayer revelou ainda que o avançado Karim Bellarabi está em dúvida para o jogo desta quinta-feira. «Ainda não conhecemos a gravidade da lesão de Karim. Ele ainda sente algum desconforto na coxa, vamos aguardar pelos resultados de mais exames», destacou ainda.