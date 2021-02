Jorge Jesus revelou esta quarta-feira que a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, frente ao Arsenal, vai jogar-se na Grécia.

Roma, Itália, já está confirmado como o local da primeira mão, em que as águias jogarão como visitadas, e o técnico de 66 anos deixou escapar na conferência de imprensa ao jogo com o Estoril, da Taça de Portugal, que o jogo decisivo da eliminatória com os gunners terá lugar em solo grego.

«Jogo com o Arsenal em Roma influencia as duas equipas. Esse é outro fenómeno ao qual nos temos de adaptar. Hoje não podes jogar em Inglaterra nem em Portugal, tivemos de escolher um país para jogar. Onde é que nós preferíamos?. Em Espanha. Não podemos, não dá. Então que seja em Itália, que não é muito longe de Lisboa e que não é muito frio. A segunda mão é na Polónia, não é? [na Grécia, diz o assessor] Ah é? Como veem, na Grécia. Tudo isto é novo no futebol. Temos de nos adaptar a isso», disse.

'Gostávamos muito de jogar na Luz, com 60 mil a puxar pelos jogadores do Benfica, isso dá-nos outra alma. Mesmo com covid a gente corre mais. Sentimos muito a falta deles. Espero que percebam que este período nada teve a ver com os jogadores ou com a tática. Andámos durante um mês a arrastar-nos. Não tínhamos mais para dar», acrescentou, em alusão à quebra de rendimento da equipa.