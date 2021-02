A UEFA confirmou esta terça-feira a realização do Benfica-Arsenal, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, em Itália, no Estádio Olímpico de Roma, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

A mudança do Estádio da Luz para terreno neutro deve-se às restrições motivadas pela pandemia da covid-19 do Reino Unido a Portugal, sendo que, pela mesma razão, o duelo da segunda mão vai ser disputado também noutro estádio que não o do Arsenal.

A receção das águias aos «gunners», na capital italiana, mantém-se a 18 de fevereiro (20h00), o mesmo dia em que, curiosamente, a Roma, treinada por Paulo Fonseca, joga em Portugal, no Minho, ante o Sporting de Braga.

O jogo que vai definir a eliminatória, na segunda mão, está agendado para 25 de fevereiro, mas ainda não tem local conhecido.

De acordo com o que o nosso jornal apurou, a segunda alternativa para o Benfica receber a equipa comandada por Mikel Arteta, caso Roma falhasse, seria Antenas, na Grécia.

Além do Benfica-Roma, já outros dois encontros da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa mudaram de local. O Real Sociedad-Manchester United joga-se em Turim, Itália. Já o Molde-Hoffenheim passa da Noruega para Espanha, em Villarreal.