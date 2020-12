O Benfica revelou imagens da partida e para viagem para a Bélgica, onde esta quinta-feira vai defrontar o Standard Liège, no último jogo do grupo D da Liga Europa.



No vídeo publicado pelos encarnados vê-se Jorge Jesus, já no avião, a analisar o duelo entre o Standard Liège e o Rangers.



À chegada, a comitiva das águias tinha alguns adeptos à espera e distribuiu autógrafos e acedeu aos pedidos para tirar fotografias.



Veja: