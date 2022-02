A Lazio, onde alinha Jovane Cabral, treinou nas instalações do Padroense horas antes do duelo no Dragão.

O clube da distrital do Porto registou o momento nas redes sociais, com especial alusão ao atacante que está cedido pelo Sporting aos italianos.

«Já vem sendo hábito, as grandes equipas internacionais solicitarem as nossas instalações para os treinos de preparação. Desta vez, foi o S.S. Lazio que utilizou o nosso relvado para se preparar para o embate mais logo, frente ao FC Porto. O jogador português Jovane Cabral, emprestado ao SS Lazio, pelo Sporting Clube de Portugal mostrou as suas aptidões e simpatia em campo. Que honra a nossa!», pode ler-se na publicação do emblema de Matosinhos, no Facebook.

Recorde-se que os dragões recebem a formação romana esta quinta-feira, a partir das 20h00, em jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Acompanhe o jogo aqui ao minuto.