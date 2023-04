Erik ten Hag não poupou nas críticas aos jogadores do Manchester United após a derrota pesada com o Sevilha (3-0) que ditou a eliminação da equipa inglesa da Liga Europa.

O treinador do Red Devils reconheceu que o desempenho no Sánchez Pizjuan foi «inaceitável». «Temos de ser melhores. Não se trata de qualidade individual: é caráter, desejo e paixão. Eles tiveram mais vontade de vencer e isso não pode acontecer», reconheceu.

Ten Hag foi questionado sobre as ondas de choque que este resultado pode vir a ter no que falta jogar na época. «Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Depois do Man City, do Liverpool e também do Brentford. E demos sempre a volta. Sob essa perspetiva, esta equipa tem caráter. Somos bons mentalmente, mas por vezes não estamos presentes. Mas isto é inaceitável, porque toda a gente vê que a exigência e o nível num clube como o Manchester United tem de ser mais elevado», apontou.

O jogo em Espanha ficou marcado por vários erros individuais graves, nomeadamente de Maguire e De Gea. «Ganhamos juntos e perdemos juntos. (...) Todos os jogadores cometem erros e, claro, erros como estes têm impacto imediato a este nível. Mas o importante é como nos recompomos dos erros e penso que nesta noite não fomos suficientemente fortes para isso», disse, saindo em defesa do guardião espanhol. «De Gea é um dos guarda-redes com mais jogos sem sofrer golos na Premier League. Isso mostra que ele é um guarda-redes muito competente.»