Pierre-Emerick Aubameyang esteve ao lado do treinador Jean-Louis Gasset na antevisão ao jogo com o Benfica, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, e considerou esta competição «o raio de sol» do Marselha.



«Esta Liga Europa é o nosso raio de sol. Não será a única forma de salvar a época, ainda há jogos na Liga francesa. Enquanto tivermos esperança vamos continuar a dar o nosso máximo», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O avançado gabonês, que já defrontou os encarnados pelo Borussia Dortmund e pelo Benfica - marcou cinco golos -, mas nunca faturou na Luz, um registo que pretende quebrar. Aubameyang considerou o Benfica um adversário perigoso e deixou elogios a Di María.

«Defrontar Di Maria coloca respeito. Fez uma excelente carreira e faz a diferença. Respeito-o muito. É um jogador perigoso e vai ser bom jogar contra ele. Vamos encontrar um excelente ambiente neste estádio. Estamos nos quartos de final. Este jogo é muito importante. Se fizermos um bom resultado aqui, em casa já mostrámos que somos capazes de tudo. Queremos vencer este jogo e passar a eliminatória», desejou.

O Benfica recebe esta quinta-feira, às 20h00, o Marselha, num jogo que será arbitrado pelo inglês Michael Oliver.