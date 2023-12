Daniel Podence estava nomeado para o prémio de golo da semana da Liga Europa, mas acabou por ser derrotado por Assignon, do Rennes.

O defesa francês fez um belo golo ao Villarreal esta quinta-feira, num jogo que terminou com a vitória da equipa espanhola por 3-2.

De recordar que Podence bisou na goleada do Olympiacos sobre o TSC por 5-2, que garantiu a passagem da equipa grega aos play-offs da Liga Conferência.

The footwork and the tight finish... 🥵



⚽️ Assignon claims #UEL Goal of the Week honours 🥇