O Benfica joga, esta quinta-feira, na Escócia a passagem aos quartos de final da Liga Europa. O jogo dos campeões nacionais frente ao Rangers, no Ibrox, está agendado para as 17h45 e poderá ser acompanhado AO MINUTO, aqui.



Roger Schmidt tem praticamente a equipa na máxima força, sendo que Juan Bernat é o único indispoível. Espera-se, por isso, que o técnico alemão recorra à equipa mais vezes utilizada esta temporada depois de algumas «poupanças» frente ao Estoril, no último domingo.



Por sua vez, o Rangers vai contar com Todd Cantwell, regressado após lesão. Em sentido contrário, os protestantes estão privados de Dujon Sterling enquanto McCausland e Matondo estão em dúvida.



Depois do empate a dois golos na Luz, a eliminatória vai ser decidida esta tarde, em Glasgow. Confira na galeria associada a equipa provável do Benfica.