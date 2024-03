Roger Schmidt admitiu que o Benfica está na fase decisiva da temporada. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rangers, o treinador do Benfica lembrou que as águias estão em três competições e que ainda podem vencer todas.

«Claro que é a fase decisiva, estamos em março. É assim todos os anos. Se queremos conquistar títulos, esta é a fase decisiva, em que se decidem os títulos. Estamos em três competições, que podemos vencer. Na Liga, na Liga Europa e na Taça de Portugal. Queremos seguir em frente e mostrar que merecemos isso.»

O Benfica defronta, esta quinta-feira, às 17h45, o Rangers, no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. A eliminatória encontra-se, neste momento, empatada, depois de uma igualdade a dois golos, na primeira mão na passada quinta-feira, no Estádio da Luz.