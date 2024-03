Philippe Clement, treinador do Rangers, em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, depois do empate com o Benfica (2-1), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

- Gostámos muito da exibição, quanto ao resultado, é uma pena não sairmos daqui com uma vitória, estivemos por duas vezes em vantagem. Foi uma pena termos sofrido aquele penálti daquela maneira, tal como o autogolo. Estivemos muito perto de conseguir a vitória, ainda tivemos aquela oportunidade com o Fábio Silva, mas, de qualquer forma, estou muito orgulhoso da minha equipa. Mostraram carácter e personalidade. Não lhes posso pedir mais do que eles deram. Deram tudo. Estou muito contente com a exibição do Fábio Silva, esteve muito bem neste jogo. Temos de prosseguir com esta mentalidade.

- Eles compreenderam que não podem ir-se abaixo, têm de acreditar neles próprios e nos companheiros. Foi por isso que nunca fomos abaixo, continuámos a jogar. Já vi que temos mentalidade, uma boa qualidade com a bola, não é fácil marcar dois golos ao Benfica Estou muito contente com todo o comportamento da equipa. O empate é uma vantagem para Ibrox, porque os nossos adeptos em nossa casa dão muita energia à nossa equipa, mas vamos ter de estar focados na qualidade do Benfica. Se conseguirmos eliminar o Benfica será um grande passo.

O que achou do lance do penálti?

- É difícil de aceitar. Já disse muitas vezes que não concordo com estas situações de mão na bola. Já disse o que achava desta regra. Para quem gosta de futebol, é difícil aceitar estes lances. Não há qualquer intenção do jogador em jogar a bola com o braço, é a bola que vai ter com ele. Nestes casos, para mim, não é penálti, mas são as regras, temos de aceitar.

Fábio Silva esteve nos dois golos do Rangers, o que achou da exibição do avançado português?

- O Fábio está a crescer, ainda é muito jovem, só tem 21 anos. Tem jogado no lado esquerdo, mas pode jogar em todas as posições no ataque. Ele integrou-se muito rapidamente na equipa e no clube. Dá muita energia à equipa, tem personalidade e já controla melhor as emoções. Hoje fiquei muito contente com ele porque jogou para a equipa e não para mostrar que é bom jogador.

Ainda antes do segundo jogo com o Benfica, o Rangers ainda vai defrontar o Hibernian para a Taça da Escócia. A equipa está preparada para tantos jogos em poucos dias?

- O jogo lá será diferente. Nós também seremos uma equipa diferente a jogar em casa, mas primeiro vamos jogar com o Hibernian para a Taça. Vamos preparar o jogo nos próximos dias, queremos mesmo estar na meia-final. Queremos conseguir um bom resultado em casa e conseguir a qualificação frente ao Benfica. A minha equipa tem trabalhado duro toda a temporada. A minha equipa tem fome de mais títulos, sabemos que vamos defrontar uma boa equipa, porque eles são difíceis de bater.