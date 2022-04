O técnico do Rangers, Giovanni van Bronckhorst, apelou aos jogadores para mudarem de chip para o encontro frente ao Sp. Braga, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.



Os protestantes visitam a Pedreira depois de uma derrota frente ao eterno rival Celtic, no Old Firm. O técnico neerlandês confessou que a equipa ficou «triste e desapontada» com o resultado, que a deixa a seis pontos da liderança.

«Temos todos que mudar o chip, é a única coisa a fazer. Esse jogo já é passado e o presente é este jogo com o Sp. Braga», reforçou em conferência de imprensa, esta quarta-feira de manhã, ainda em Glasgow.

Para o técnico de 47 anos, esta «é uma grande oportunidade, e rara para alguns jogadores, de seguirem em frente numa competição europeia».

«Temos que trabalhar arduamente e jogar bem amanhã [quinta-feira] e na próxima semana [segunda mão] para podermos ultrapassar o Sp. Braga e seguir para as meias-finais», referiu.



Van Bronckhorst deixou ainda elogios ao conjunto minhoto, «uma boa equipa que ganhou ao Benfica na última semana» e um «adversário complicado de ultrapassar».

«Não acho que haja um jogador que se destaque no Braga. Vimos alguns jogos europeus e frente ao Benfica e é um adversário forte. As equipas portuguesas são sempre complicadas de defender, são rápidas nas transições e, em termos defensivos, são muito organizadas», defendeu.

Giovanni van Bronckhorst desvalorizou ainda a eventual menor experiência do Sporting de Braga pela grande aposta em jogadores mais jovens esta época, notando que «é preciso experiência para ganhar ao Mónaco e ao Sheriff - o Braga é uma equipa forte, organizada, com bons processos coletivos, é uma mistura de todos estes atributos», frisou.



Por último, o treinador recusou estabelecer comparações entre o último confronto entre os dois emblemas em 2019/20 e que terminou com a passagem dos escoceses aos oitavos de final da Liga Europa.

«Sei que jogou com o Rangers há dois anos, mas as equipas são diferentes, não podemos comparar», sublinhou.

O defesa-esquerdo Calvin Bassey apelou à união da equipa após o jogo com o Celtic, esperando que essa derrota «não tenha muito impacto» na quinta-feira.

«O Sp. Braga é uma boa equipa, temos muita esperança em alcançar a próxima fase, mas temos que estar ao nosso melhor. Temos confiança, ultrapassámos o Borussia de Dortmund, o que temos feito na Liga Europa é excelente e queremos manter a mesma paixão e obter um bom resultado em Portugal», disse.



Sem Morelos, baixa até final da temporada por lesão, o Rangers joga em Braga na próxima quinta-feira, às 20h00.