Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Raków, em jogo da 2.ª jornada do grupo D da Liga Europa:

«Sim, sem dúvida [ndr: sem grande brilhantismo]. Acho que o pouco que tivemos foi no início do jogo, quando estava 11 para 11. A equipa meteu um ritmo forte. Sentiu-se que a equipa estava bem. Assim que marcámos o golo, conseguimos gerir. Tivemos ocasiões, o ponto positivo é que não deixámos o adversário criar ocasiões, mas ficamos com o resultado, não com a exibição. Culpa também do treinador. Começou a gerir e a pensar no jogo com as substituições e acho que tirou algum ritmo e qualidade ao jogo.»

[Jogar contra dez:] «Baixámos um bocadinho o ritmo, tivemos ocasiões em que podíamos ser mais perfeitos no último passe e havia espaços. Às vezes os jogadores do adversário saltavam muito na pressão. Conseguíamos espaço nas costas, não fomos bons o suficiente para marcar mais golos e acalmar o jogo. Depois, com uma bola num livre, torna tudo mais difícil. Mesmo contra dez, ficámos com medo de uma bola parada do meio-campo outra vez, etc… mas faz parte do jogo. Mas acho que todos, inclusive o treinador, na segunda parte, com as substituições, pensámos um bocadinho no dérbi e às vezes é perigoso.»

[Golo sofrido:] «Não são bolas perigosas, jogadas de perigo, muitas vezes complicamos a nossa vida. Vamos tentar melhorar. Podemos ter a vida mais facilitada.»

[Tiago Ferreira em estreia:] «Sim, mas já tinha feito a pré-época, depois teve uma lesão grave, parou um ano e continua a fazer esta escada entre equipa A e B. Com a falta de alguns jogadores para aquela posição, com o Pote no meio-campo, temos de chamar miúdos da formação e têm de estar preparados.»

[Benfica:] «Não há tempo para descansar, mais um jogo daqui a três dias. Não queria falar já, mas não sabemos se vai jogar com quatro, com cinco… Já vamos pensar no próximo jogo.»

[Se prefere encontrar um Benfica com três centrais:] «Não vou entrar por aí (risos). Estava apenas a dizer que saímos daqui, os jogadores fazem o papel deles, que é recuperar e o nosso papel de equipa técnica é tentar explicar em poucas palavras o que vamos encontrar no domingo.»