Declarações de Åge Hareide, treinador do Malmo, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga, no derradeiro jogo do Grupo D da Liga Europa:

«Tem sido uma época complicada, em que é difícil ter a equipa mas melhores condições. Só para relembrar, para este jogo tivemos dez jogadores lesionados e há também alguns castigos que condicionam ainda mais a nossa prestação. Hoje podemos queixar-nos de ter desperdiçado algumas boas oportunidades, o que não pode acontecer frente a uma excelente equipa como é o Baga».