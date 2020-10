Declarações do treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Zorya, na Ucrânia, em jogo da segunda jornada do grupo G da Liga Europa. Na análise ao encontro, o técnico dos minhotos, entre um pedido de desculpas pelo desabafo, criticou o facto de não ter sido destacado que o Sp. Braga foi a equipa com mais remates em toda a primeira jornada da prova, ante o AEK Atenas, total de 22:

«Esperávamos um jogo assim. Sabíamos os pontos fortes e debilidades do adversário. Explorámos rapidamente as debilidades e controlámos os pontos fortes: muita gente entrelinhas, constroem com três jogadores, dinâmica ofensiva com dois avançados, com o trio do losango entrelinhas, dois laterais abertos e dois pontas-de-lança obrigam o adversário a ir para trás. É difícil contrarias uma dinâmica assim.»

«A partir do 2-0, os jogadores instintivamente juntaram-se mais. Penso que o fizeram bem. Havia outro momento em que o adversário tinha fragilidades, na forma como se desequilibra na fase ofensiva, porque deixa só três jogadores no equilíbrio. Não saímos com a fluidez que podíamos, mas numa ou outra vez que saímos, criámos problemas. Tivemos foi muito tempo sem sair para ataque nesse período e podíamos ter feito melhor nesse período, mas com 2-0, uma sequência terrível de jogos, é natural o instinto de os jogadores se agarrarem. Era importante não sofrer golos, acabámos por sofrer um golo no último minuto, podíamos marcado o 3-0 também, tivemos situação no final. Interessam os três pontos e é importante ganhar. Ganhar assim também, como foi importante ganhar ao AEK Atenas, fazendo 22 remates.»

«Vou ter de dizer isto: uma equipa portuguesa, nas estatísticas da UEFA, fez 22 remates no jogo com o AEK e foi a equipa na Liga Europa que mais atacou naquela jornada e não houve ninguém que valorizasse esse facto. Não percebo. Como é que com equipas brutais na competição, não se valoriza a equipa que mais atacou na jornada. Eu fico incrédulo, porque o mais importante, depois, é a meia do Manel, o brinco do Joaquim e a tatuagem do António. Isto é que é importante. Desculpem o desabafo, mas eu fiquei revoltado, tinha isto entalado. E não é por ter ganho, quero lá saber. Mas há que valorizar, o Sp. Braga fez mais pontos para Portugal, voltou agora a fazer mais pontos para Portugal, para o ranking.»

«Não queremos nada de especial, mas que as coisas que fazemos sejam minimamente valorizadas. Que alguém diga: o Sp. Braga foi a equipa que mais ataques fez naquela jornada. Hoje, se calhar, temos de dizer o contrário, estivemos a sofrer, tivemos que nos agarrar, com uma equipa valorosa. A equipa foi mais uma vez estoica, como foi com nove em Guimarães e conseguimos três pontos importantes que dão uma vantagem boa, mas nada está resolvido no grupo.»