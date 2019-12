O Rangers calhou em sorte ao Sporting de Braga. Os escoceses vão regressar a Portugal após terem defrontado o FC Porto na fase de grupos da Liga Europa.



Os protestantes passaram no segundo posto do grupo G, precisamente atrás dos dragões. Porém, o desempenho da equipa de Gerrard foi bastante positivo: duas vitórias, três empates e uma derrota em Berna, ante o Young Boys.



O Rangers perdeu a hegemonia interna para o Celtic e não é um dos adversários mais complicados que os bracarenses podiam encontrar. O emblema de Glasgow segue na segunda posição a dois pontos do eterno rival.

Palmarés: 53x campeão da Escócia, 33x vencedor da Taça da Escócia, 27x vencedor da Taça da Liga escocesa, 1x campeão da segunda divisão, 1x campeão da terceira divisão, 1x campeão da quarta divisão e uma Taça das Taças.

Desempenho europeu em 2018/19: na época passada o Rangers foi afastado na fase de grupos da Liga Europa, ficando atrás de Villarreal e Rapid Viena.

Melhor desempenho europeu: vencedor da Taça das Taças em 1971/72;

Treinador: Steven Gerrard (Inglaterra)

Onze mais utilizado: