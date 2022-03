O Sporting de Braga reforçou, ao fim da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, o estatuto de equipa mais rematadora na competição em 2021/22.

De acordo com os dados oficiais da UEFA, já atualizados nas últimas horas, o Sporting de Braga soma, nos nove jogos que disputou na prova, um total de 166 remates: 46 deles foram enquadrados, 75 para fora e 45 intercetados.

Como o Nápoles foi eliminado no play-off de acesso aos oitavos de final e continua como segunda equipa mais rematadora (129 remates), os bracarenses, orientados por Carlos Carvalhal, reforçaram o primeiro lugar nesta estatística.

Esmiuçando os remates, os bracarenses surgem no terceiro lugar nos enquadrados, atrás dos 50 do Nápoles e dos 49 do Bayer Leverkusen. Por outro lado, os minhotos continuam destacadamente como a equipa com mais remates para fora, com 75, para 45 do Betis e 42 do Nápoles, as equipas que fecham o pódio nestas tentativas para fora.

A meio dos oitavos de final, há ainda outro dado positivo a reter por parte do Sporting de Braga, que é a segunda equipa com mais recuperações de bola na competição: leva 368, apenas menos do que os escoceses do Rangers, que têm 379 e também têm, tal como os arsenalistas, nove jogos na prova.

Entre outras estatísticas de destaque a nível coletivo, o Sporting de Braga está no pódio das equipas com mais golos na Liga Europa, com 16 – os mesmos de Betis e Bayer Leverkusen – e só atrás dos 18 do Nápoles e dos 17 do Lyon.

A nível individual, nota para Ricardo Horta, que continua no topo das assistências, com quatro, embora tenha sido igualado por Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen. Horta ocupa ainda o quarto lugar dos melhores marcadores, com quatro golos, atrás dos seis de Toko-Ekambi (Lyon), Galeno (FC Porto/Sp. Braga) e dos cinco de Patson Daka (Leicester).

O Sporting de Braga venceu o Mónaco por 2-0 na noite de quinta-feira, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, com golos de Abel Ruiz e Vitinha.