Depois de ter caído da Liga dos Campeões para a Liga Europa em novembro, o Sporting recebe esta quinta-feira (20h00) os dinamarqueses do Midtjylland em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da segunda prova da UEFA, um jogo que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

Uma competição que, na perspetiva de Ruben Amorim, não vai salvar a temporada, mas os leões partem como favoritos para esta eliminatória, até porque os dinamarqueses estão fora da competição desde novembro de 2022 e têm estado a preparar este jogo com recurso a jogos particulares.

Depois do surpreendente onze que Amorim elegeu para o clássico com o FC Porto sobram muitas dúvidas para a equipa que o treinador vai apresentar esta noite, a começar pelo ataque. Chermiti foi titular nos últimos dois jogos e até marcou golos frente ao Rio Ave e FC Porto, mas Paulinho estará mais fresco e poderá ser a primeira opção esta noite, tal como Nuno Santos que no clássico cedeu a ala esquerda a Fatawu.

As dúvidas estendem-se também ao flanco direito, depois de Bellerín se ter estreado como titular no clássico de Alvalade e de ter marcado pontos em relação a Ricardo Esgaio. No meio-campo, Morita continua indisponível e Pedro Gonçalves deverá voltar a recuar para fazer companhia a Ugarte, embora Tanlongo esteja à espera de uma oportunidade para jogar naquela posição.

O jogo da segunda mão joga-se já na próxima semana, dia 23 de fevereiro e o sorteio dos oitavos de final está marcado para o dia seguinte, para dia 24.

O jogo desta noite, que terá arbitragem do francês François Letexier, tem início marcado para as 20h00.

Confira o onze provável dos leões na galeria associada