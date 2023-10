O Sporting joga esta quinta-feira ante o Raków, em Sosnowiec, na Polónia, em jogo da 3.ª jornada do grupo D da Liga Europa.

Depois da vitória na Taça de Portugal ante o Olivais e Moscavide, no último sábado, em que utilizou alguns nomes com menos minutos, o treinador Ruben Amorim deve voltar a apostar nas opções principais.

Adivinham-se, apenas, as continuidades de Edwards e Pedro Gonçalves no onze inicial, confirmadas por Amorim na antevisão, assim como a titularidade de Morita.

O Sporting é segundo classificado do grupo D, com três pontos, os mesmos do Sturm Graz, a quem venceu na 1.ª jornada, na Áustria. A Atalanta é líder com seis pontos e o Raków ainda não pontuou. À mesma hora do jogo na Polónia, há um Sturm-Atalanta.

