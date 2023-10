Ruben Amorim confirmou que Hidemasa Morita vai ser titular na partida do Sporting na Polónia, frente ao Raków, agendada para esta quinta-feira e referente à terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.



«O Morita vai ser titular amanhã. É o último que digo», referiu, em conferência de imprensa, depois de já ter confirmado as titularidades de Pedro Gonçalves e o Marcus Edwards à SportTV.



O treinador dos leões foi convidado a refletir sobre a evolução de Geny Catamo, jovem moçambicano que se afirmou na equipa principal.



«Temos acertado as renovações e antecipado problemas. Por isso, não me preocupa. O Geny ainda não atingiu o máximo do seu pontencial. Adaptou-se a uma posição nova, contra a Atalanta jogou mais no meio e é entre essas duas posições que ele vai jogar. Titular indiscutível? Podemos falar do Pote e do Viktor que jogam mais vezes, mas já todos ficaram no banco. O Geny pode ser titular, tem talento para isso, mas precisa de crescer ao nível do entendimento do jogo. Desde o primeiro minto da pré-época que o Geny provou que merece estar na equipa. Tem chamado a atenção e feito golos, mas ainda está longeo do seu potencial. Tem muito talento e está a ajudar muito o Sporting», atirou.



