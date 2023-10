O técnico do Sporting chamou 22 jogadores para a partida da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa, esta quinta-feira, frente ao Raków, na Polónia.

Apenas o defesa central St. Juste ficou em Lisboa, estando ainda na fase de gestão de esforço, após recuperar da lesão.

Ruben Amorim já pode contar com o médio japonês Morita, que esteve lesionado, e com o defesa marfinense Diomande, que esteve suspenso.

Ao todo, seguiram viagem 22 atletas, esta quarta-feira, para a Polónia.

O Sporting vai em segundo lugar no Grupo D da Liga Europa, após vencer o Sturm Graz na Áustria e perder em casa com a Atalanta, de Itália. O Raków é último, com zero, pontosa, após duas derrotas.

O jogo com os campeões polacos está marcado para esta quinta-feira às 17h45, hora de Lisboa, no estádio Arcelor Mittal Park, na cidade de Sosnowiec e terá acompanhamento ao minuto aqui no Maisfutebol.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Antonio Adán, Franco Israel e Diego Callai



Defesas: Esgaio, Fresneda, Geny Catamo, Diomande, Coates, Neto, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Nuno Santos e Matheus Reis.

Médios: Morita, Hjulmand, Essugo e Daniel Bragança

Atacantes: Pote, Trincão, Edwards, Gyökeres e Paulinho.