O treinador do Raków, Dawid Szwarga, salientou o poderio e a experiência do Sporting, embora sublinhado que a sua equipa pode «criar uma surpresa».



«O Sporting é uma equipa forte e com muita experiência. Estaremos diante de uma equipa que tem uma estrutura tática semelhante à nossa, ou seja, um 3-4-4, mas temos as nossas armas e podemos criar uma surpresa», disse na antevisão ao encontro do Grupo D da Liga Euripa.



Entre elogios aos leões, o técnico, de 33 anos, explicou que o campeão da Polónia pode ser superior ao adversário em determinados aspetos do jogo.

«Fornecemos aos nossos jogadores alguns elementos que podem virar o jogo a nosso favor. Mas, volto a dizer, o Sporting é um grande clube. Acho que em certas situações de jogo podemos igualar o nosso rival ou até ser superiores. Depois de dois jogos nesta prova, já temos outro tipo de experiência. Vamos ver», referiu.

Já o guarda-redes, Vladan Kovacevic, admitiu que será «muito difícil» impedir o Sporting de criar perigo, embora o Raków também tem possibilidade de poder marcar.

«Seria ótimo que não tivesse trabalho e vencêssemos por 2-0. Aceitava já. Mas, sabemos que não será assim. Estamos à espera de um jogo muito difícil. Se tiver muito trabalho, que assim seja, mas que o jogo termine com a nossa vitória», disse.

O Raków-Sporting está agendado para as 17h45 desta quinta-feira e é referente à terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.