O Rakow, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, perdeu este domingo no reduto do Gornik Zabrze, por 2-1, na 12.ª jornada do campeonato da Polónia.

O japonês Yokota apontou um bis, aos 10 e 22 minutos, enquanto Ante Crnac reduziu na reta final (83m) para o campeão polaco.

O Rakow, que somou a terceira derrota na liga, é quarto classificado, com 22 pontos, a quatro do líder Slask Wroclaw, que tem mais um jogo disputado.

A partida entre o Sporting e o Rakow, a contar para a terceira jornada do Grupo D da Liga Europa, está agendada para quinta-feira, na Polónia.