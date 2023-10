Ricardo Esgaio foi o porta-voz da equipa do Sporting na véspera do duelo contra o Raków, da terceira jornada do grupo D da Liga Europa. O lateral-direito abordou a luta por um lugar na equipa titular com Fresneda e Catamo.



«A competição é saudável. É bom para todos, podemos evoluir da melhor maneira. O objetivo é ajudar a equipa a ganhar. Estamos focados em conquistar os três pontos. Perdemos com a Atalanta, este é o jogo seguinte e queremos ganhar. Viemos à Polónia para ganhar», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Apesar da concorrência, Esgaio assumiu que o arranque de temporada lhe está a correr bem. «Pessoalmente, tem corrido melhor. Não sei dizer porquê. Tenho trabalhado todos os dias no máximo. Não é que não trabalhasse antes, mas as coisas estão a correr melhor», admitiu.



O jogador dos leões deixou ainda elogios ao campeão da Polónia. «É uma equipa bastante organizada, muito parecida com a nossa, mas sabemos o que temos de fazer para conquistar os três pontos.»



Questionado se a prioridade do Sporting é o campeonato, Esgaio preferiu apontar o foco para o jogo desta quinta-feira. «Os nossos objetivos estão bem traçados. O foco é o próximo jogo. Temos de ganhar amanhã [quinta-feira] para termos ambições de passar o grupo. Depois veremos o que poderá acontecer», concluiu.