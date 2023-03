Declarações do futebolista do Sporting, Paulinho, à SIC Notícias, após o empate ante o Arsenal (2-2), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

«É um sentimento um bocadinho difícil de explicar. Sentimos que podíamos ter saído daqui com mais. Sabemos da qualidade do adversário, muito difícil contrariar a posse deles, mas se calhar, se ganhássemos, não era injusto.»

[Lance do golo que marca e o 3-1 que desperdiça:] «São duas oportunidades, uma entrou, outra não. Quando estamos todos unidos, é muito difícil jogar aqui contra nós, quando o estádio está com a equipa. Dentro de campo sentimos, temos de agradecer por nos darem esse apoio. Podíamos ter feito o 3-1, sofremos o 2-2 de forma estranha e ingrata, mas é o futebol.»

«Eu sinto-me confiante, o que nos faz confiantes é marcar, jogar bem e ganhar. Não ganhámos, mas fizemos um bom jogo.»

[Coates e Morita fora do jogo em Londres:] «Há mais dois que vão entrar para ajudar.»

[Parceria com Chermiti:] «Eu acho que no futebol temos de ter a capacidade de aprender com toda a gente. Temos de ver e aprender, no futebol quem for inteligente aprende com todos, mais velhos e mais novos.»